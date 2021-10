Enola Holmes 2: pełna obsada ogłoszona. Wiemy, kto wystąpi w kontynuacji

fot. Netflix

W obsadzie nie zabraknie dwukrotnie nominowanej do Oscara Heleny Bonham Carter (Jak zostać królem), która ponownie wcieli się w rolę matki Enoli, Eudorię. U jej boku pojawi się także znany z pierwszej części Henry Cavill (Człowiek ze stali), który zagra starszego brata dziewczyny, czyli kultowego Sherlocka Holmesa.

Ponadto, w kontynuacji pojawią się Louis Partridge jako Tewkesbury, Susan Wokoma jako Edith i Adeel Akhtar jako Lestrade. W filmie zobaczymy również nowych, drugoplanowych bohaterów, w których wcielą się: David Thewlis (Harry Potter), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), Hannah Dodd (Znajdź mnie w Paryżu), Gabriel Tierney (Endeavour), Abbie Hern (Strefa mroku) oraz debiutująca na ekranie Serrana Su-Ling Bliss. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby w produkcji pojawił się Sam Claflin, który w pierwszej części wcielił się w Mycrofta Holmesa.

Za reżyserie kontynuacji odpowiada twórca pierwszej części Enoli Holmes, zdobywca nagrody Emmy, Harry Bradbeer (Fleabag). Scenariusz do filmu napisał nominowany do nagrody BAFTA, Jack Thorne (The Virtues).

Enola Holmes 2 - premiera prawdopodobnie pod koniec 2022 roku na Netflixie.