ENTCLICK COM – nowy serwis VoD ma przyciągnąć miłośników kinowej klasyki

Źródło: ENTCLICK COM

ENTCLICK COM nie będzie stanowić bezpośredniej konkurencji dla najpopularniejszych platform VoD pokroju Amazon Prime Video czy Netflixa, gdyż jest skierowany do odmiennej grupy klientów. Na start otrzymamy dostęp jedynie do 50 starannie wyselekcjonowanych pozycji, wśród których znajdziemy m.in. klasyki kinematografii z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych.

Użytkownicy platformy nie są zobligowani do opłacania abonamentu, gdyż ENTCLICK COM funkcjonuje w formie wypożyczalni. Wszystkie treści dostępne w bibliotece możemy wypożyczyć za 10 zł na trzy dni. Administratorzy zobowiązali się do aktualizowania biblioteki raz w tygodniu o pięć nowych produkcji dostępnych na wyłączność w ramach ENTCLICK COM.

Wszystkie filmy w zasobach platformy są dostępne z polskimi napisami, a katalog usystematyzowano w ramach działów tematycznych. W sekcji Alfabet Zbrodni znajdziemy kultowe filmy kryminalne takie jak Czerwony smok, W kręgu zła czy Podglądacz. Kategoria W szponach zła przybliży nam produkcje grozy pokroju Zemsta po latach, Księcia ciemności czy Nie oglądaj się teraz. W sekcji Ludzkie historie zgromadzono firmy „przejmujące i emocjonujące”, w tym m.in. Przeklętą górę, Wszystko albo nic czy Fresh. Z kolei wśród Mistrzów kampu znajdziemy filmy „z przymrużeniek oka”, które stanowiły kontrę dla kina mainstreamowego (Flash Gordon, Krew z grobowca mumii, Ląd, o którym zapomniał czas).

ENTCLICK COM jest miejscem dla miłośników rasowego kina arthousowego, szukających nowych doznań artystycznych. Miejscem dla fanów klasycznych obrazów w doskonałej jakości, szukających treści do tej pory trudno dostępnych. Serwis jest odpowiedzią na poszukiwania czegoś więcej niż tylko filmu jako „zapełniacza” wieczoru. Nie będziemy zmuszać naszych odbiorców do płacenia hurtem za dostęp do wszystkich treści, które niekoniecznie ich interesują. Zamiast tego chcemy postawić na podejście kuratorskie - powiedział Jacek Bednarz, prezes spółki Nan Media, właściciela serwisu.

Na partnera strategicznego portalu wyznaczono Tomasza Raczka, który będzie pełnił rolę kuratora sprawującego nadzór nad doborem nowych filmów. ENTCLICK COM ma bazować na silniku Vimeo i oferować filmy zarówno w jakości HD jak i 4K.