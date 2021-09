Epic wygasza Houseparty

Źródło: Epic Games

Lada moment gracze Fortnite’a stracą możliwość komunikowania się ze sobą za pośrednictwem aplikacji Houseparty. Przedstawiciele Epic Games ogłosili, że wygaszają aplikację w trybie natychmiastowym. Oprogramowanie zniknie z rynku już w październiku bieżącego roku, w tym samym czasie firma wyłączy oprogramowanie w środowisku gamingowym.

Na pierwszy rzut oka ruch ten może wydawać się niezrozumiały. Epic przejął Houseparty od firmy Meerkat w 2019 roku i chwalił się, że aplikacja przyciąga do siebie dziesiątki milionów aktywnych użytkowników. Firma ściśle zintegrowała ją z Fortnite’em, aby ułatwić graczom komunikowanie się podczas zabawy. W 2021 roku okazało się jednak, że Houseparty nie wpisuje się zbyt dobre w wizję metawersum Epic Games i należy zastąpić oprogramowanie nowym, bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Deweloper nie zamierza porzucać gamingowych narzędzi komunikacyjnych, ma wobec ekipy odpowiedzialnej za Houseparty ambitne plany. Korporacja poinformowała, że programiści, którzy stali za stworzeniem aplikacji, pracują nad innowacyjnymi, autentycznymi narzędziami do komunikacji ze znajomymi w ekosystemie od Epic Games. Zamknięcie Houseparty nie jest zatem - według korporacji - przyznaniem się do porażki, a otwarciem na nowe wyzwania i możliwości.

Wygaszenie Houseparty dla graczy w dłuższej perspektywie nie będzie stanowiło aż tak dużego problemu. Deweloper obiecał w miejsce aplikacji stworzyć nowe, lepsze oprogramowanie, lepiej wpisujące się w takie gry jak Fortnite czy Rocket League. To użytkownicy korzystający z aplikacji poza gamingowym środowiskiem prawdopodobnie na dobre porzucą Epic Games. Znajdą inny komunikator do rozmów ze znajomymi i to z nim zwiążą się na dłużej.