Eternals 2 - reżyserka została spytana o sequel. Odpowiedź nie mogła być bardziej niejasna

Eternals jest jednym z kilku filmów Marvela, które dostały "zgniłą" ocenę na Rotten Tomatoes. Wielu fanom i krytykom nie spodobał się film, co było o tyle zaskakujące, że projekt reżyserowała Chloe Zhao, zdobywczyni Oscara. Teraz artystka została spytana przez portal The Hollywood Reporter o to, czy chciałaby stworzyć kontynuację. Artystka odpowiadając zaadresowała negatywną reakcję widowni na film.

Eternals 2 i Shang-Chi 2 - na jakim etapie produkcji są filmy MCU? Nowe informacje

Eternals 2 - reżyserka została spytana o sequel

Zobaczcie odpowiedź Chloe Zhao na pytanie o sequel Eternals:

Bez komentarza. Kiedy jesteś w Marvelu i masz do czynienia z tak dużą publicznością, naprawdę doceniasz fakt, że każdy z nas jest wyjątkowy. To ekscytujące, że każdy z nas jest inny, wszyscy się zmieniamy i rozwijamy każdego dnia. Ale przy globalnej publiczności, to niemal niemożliwe, by uszczęśliwić wszystkich - a osiągnąć to jest jak przyznanie, że wszyscy są tacy sami. Myślę więc, że to nieuchronne, że pojawi się różnica opinii, a ty musisz po prostu pozostać wierny takim filmom, jakie chcesz tworzyć, osobie, którą jesteś, a także ludziom, z którymi współpracujesz. To wszystko, co możesz zrobić, naprawdę, no i dobrze się bawić. Cała reszta jest poza twoją kontrolą.

