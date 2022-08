Eternals 2 powstanie? Aktor się wygadał o filmie MCU

fot. Marvel

Na ten moment Eternals 2 nie zostało oficjalnie ogłoszone, ale według Pattona Oswalta ten film powstanie. W rozmowie z The Today Show powiedział: "Ogłosili, że będzie sequel Eternals. Chloé Zhao go wyreżyseruje. Mam więc nadzieję, że będzie w nim więcej przygód Starfoxa i Pipa". Aktor wcielał się w postać Pipa w scenie po napisach, która sugerowała powrót w przyszłości.

Eternals 2 powstanie?

Być może Patton Oswalt dostał informację o sequelu albo przeczytał nieprawdziwą informację na jednej ze stron. Na ten moment musimy traktować jego słowa jako plotkę. Nie jest jednak wykluczone, że we wrześniu podczas D23 Marvel Studios ogłosi ten projekt, bo mają plany dla tych postaci. Pomimo tego, że Eternals to najgorzej oceniany film MCU ze wszystkich, które do tej pory zostały wydane.

Pewne jest jedno. Postaci z Eternals odegrają rolę w Sadze Multiwersum. Być może Marvel Studios będzie chciało udowodnić, że jest w tym większy potencjał i zrobić film, który zostanie lepiej odebrany niż krytykowana jedynka. Przekonamy się we wrześniu.