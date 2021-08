Eternals - Dane Whitman to drugi Jon Snow? I czy Harry Styles dołączy do obsady?

Źródło: Marvel

Eternals będzie nowym widowiskiem od MCU. Kit Harington, znany z serialu Gra o Tron, wcieli się w nim w Dane'a Whitmana. Nie ma jeszcze dostępnych za wielu szczegółów na temat tej postaci. Nie wiemy też, czy pokaże się na ekranie jako Black Knight, w pełnym kostiumie. Jednak aktor w The Tonight Show postanowił zdradzić nam coś na jego temat, a konkretnie, co takiego ma w sobie, że do niego przemówił. Odniósł się też do plotek na temat tego, czy Harry Styles ma w filmie sekretną rolę do wykonania.

Kit Harrington nie dostał najpierw scenariusza, tylko wysłano mu, kogo ma zagrać. Oczywiście sprawdził w Google, kim jest Dane Whitman.

Sprawdziłem go i byłem jak: dobra, to Dane Whitman. Zdałem sobie sprawę, że ma miecz i jeździ na koniu, więc pomyślałem, znam tego gościa! Byłem nim przecież! W rzeczywistości są jednak odmienni.

W Eternals nie będzie więc grać kolejnej wersji Jona Snowa. Co do plotek na temat Harry'ego Stylesa, stwierdził że o ile nie było ponownego castingu i nie dostał jego roli, to nie ma pojęcia, więc nie skomentuje. Dodał jednak, że słyszał, że to świetny gość.

