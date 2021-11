Eternals - film ma być zakazany w kilku krajach. Powód?

fot. Disney

Trwa światowa premiera superprodukcji Eternals. Jednak nie we wszystkich krajach widzowie będą mogli się wybrać do kina na nowy film zaliczany do MCU. Widowisko nie trafi na duże ekrany m.in. w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Omanie, Bahrajnie i Katarze, mimo że było promowane w rejonie Zatoki Perskiej, a premiera była zaplanowana na 11 listopada. Podobno problemem okazali się lokalni cenzorzy, którzy zażądali edycji filmu. Disney nie zgodził się na wprowadzenie zmian. Mówi się, że cenzorzy chcieli usunąć scenę pocałunku dwóch bohaterów tej samej płci. W Eternals pojawi się pierwszy w MCU superbohater, który ma być homoseksualistą.

W krajach arabskich filmy, w których znajdują się sceny seksu lub pojawiają się w nich postacie LGBT są rutynowo cenzurowane. Ponadto ukazywanie wizerunku bogów i proroków jest tam uważane za bluźnierstwo. Więc wydaje się, że Disney nie tylko nie chciał ugiąć się cenzurze, ale co bardziej prawdopodobne, nie był w stanie tego zrobić przy tych wymaganiach. Wytwórnia nie skomentowała jeszcze sprawy. Co ciekawe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Jordanii i Libanie wciąż trwa sprzedaż biletów na produkcję Disneya. Na tych rynkach prawdopodobnie zostaną usunięte tylko intymne sceny, co jest tam normalną praktyką.

Eternals

Historia Eternals rozgrywa się na przestrzeni tysięcy lat, a w centrum są tytułowi przedwieczni, którzy wychodzą z cienia, aby walczyć z odwiecznym wrogiem zwanym dewiantami. Bohaterami widowiska są: Thena (Angelina Jolie), Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Hayek) i Makkari (Lauren Ridloff).

Eternals - premiera w polskich kinach 5 listopada 2021 roku.