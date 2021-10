Eternals - IMDb bombardowane najniższymi ocenami. Poszło o wątek LGBT

Empire

Jak donosi portal The Direct, na IMDb doszło do zorganizowanego bombardowania filmu Eternals najniższymi ocenami. Mowa jest o setkach "opinii" z oceną 1/10 bez oglądania filmu. Z uwagi na to, że te osoby publikowały też tekstowe "opinie" znamy ich motywacje. Poszło o wątek LGBT, bo Phastos jest pierwszym homoseksualnym superbohaterem w MCU. W filmie ma męża i dziecko. Na ekranie widać też scenę pocałunku.

Ci ludzie więc atakują Marvel Studios za to, że są świadomi społecznie i że śmią po raz pierwszy wprowadzać reprezentację mniejszości seksualnej w formie superbohatera. Jest to dla nich forma protestu przeciwko włączaniu do filmów elementów, które im nie pasują. W publikowanych opiniach padają argumenty, że Eternals jest filmem przeciętnym, a wprowadzenie wątku LGBT to tani ruch Marvela. Przypomnijmy raz jeszcze, że piszą to ludzie, którzy nie widzieli Eternals na oczy i nie wiedzą nawet, jak ten wątek dokładnie wygląda. Inne "opinie" sugerują poddawanie się terrorowi poprawności politycznej, bo twórcy Eternals odznaczają wszystkie świadome społecznie rzeczy na liście Hollywood. Wręcz mówią, że celem Eternals jest tylko wątek LGBT, nie opowiadanie historii.

Moderatorzy IMDb szybko zareagowali na atak i usunęli wszystkie oceny, w tym setki ocen 10/10 klikanych w kontrze do bojkotu. Na obecną chwilę sekcja opinii i możliwość oceniania jest zablokowana najpewniej do premiery filmu. Prawdopodobnie wówczas zostanie podjęta próba bojkotu filmu MCU w sieci.

fot. The Direct

Recenzje Eternals nie są zbyt pochlebne. Widowisko jest najniżej ocenianym tytułem ze wszystkich filmów MCU. Jednakże w nich nikt nie krytykuje wątku LGBT, a wręcz komplementują podejście do jego ukazania. Zarzuty padają względem innych kwestii.

Eternals - premiera w kinach 5 listopada 2021 roku.

