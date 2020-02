Eternals - co oznaczają tajemnicze symbole w logo? Jest przekonująca teoria

Od dłuższego czasu spekuluje się, że w filmie The Eternals w MCU raz jeszcze zostaną pokazani Celestianie, członkowie wszechpotężnej kosmicznej rasy, która w komiksach miała olbrzymi wpływ na kształtowanie się całego uniwersum Marvela. Przypomnijmy, że na dużym ekranie zobaczyliśmy ich po raz pierwszy w produkcji Strażnicy Galaktyki, natomiast w obrazie Strażnicy Galaktyki Vol. 2 wielkie znaczenie dla fabuły miał jeden z Celestian, Ego, ojciec Star-Lorda.

Kilka dni temu zaprezentowano nowe logo nadchodzącego filmu, na którym możemy odnaleźć tajemnicze symbole. Chodzi tu więc o przypominający budową zegar emblemat, na którym znajduje się aż 17 zagadkowych wzorów. Początkowo fani założyli, że chodzi o 17 Przedwiecznych, którzy pojawią się na ekranie; trzeba jednak zwrócić uwagę, że Przedwieczni są naprawdę liczną rasą, więc odwołanie jedynie do kilkunastu jej przedstawicieli byłoby niezrozumiałe. Portal Screen Rant przedstawia w całej sprawie inną, całkiem przekonującą teorię.

Here's an official new logo variation for #TheEternals that members of the film's crew wore during production! pic.twitter.com/4mLRXAuCB1 — MCU Direct (@MCU_Direct) February 8, 2020

Zdaniem dziennikarzy symbole te związane są właśnie z Celestianami - w komiksach każdy z nich prezentowany był w charakterystyczny sposób. I tak Jemiah został przedstawiony jako badacz próbek ciał rozmaitych organizmów, Tefral jako geograf wszechświata, Arishem wybierał planety, które zostaną poddane destrukcji, a Exitar niszczył całe cywilizacje, które zdaniem Celestian były niegodne istnienia. Zwraca się więc uwagę, że przynajmniej niektóre z symboli wydają się pasować do przedstawicieli kosmicznej rasy; trzeci z prawej do Arishema, natomiast czwarty z prawej do Esona, postaci już w MCU wprowadzonej - to on był pierwszym posiadaczem Kamienia Mocy.

W komiksach to właśnie uznawani za kosmicznych bogów Celestianie stworzyli Przedwiecznych, a następnie posłali ich do walki z Dewiantami.

Choć szczegóły fabularne produkcji nie są na razie znane, od weekendu w sieci krąży związana z nimi plotka. Według niej głównymi bohaterami filmu mieliby być Sersi (Gemma Chan) i Dane Whitman aka Czarny Rycerz (Kit Harington), natomiast najważniejszą osią historii stałaby się miłosna relacja pomiędzy nimi.

Eternals zadebiutują w polskich kinach 6 listopada.