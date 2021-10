Gotowi na debiut Eternals w MCU? Ten komiks pomoże Wam ich lepiej poznać

Marvel

Dom Pomysłów zaprezentował w sieci plansze promujące komiksowy one-shot Eternals Forever #1. Scenarzysta Ralph Macchio i rysownik Ramon Bachs w oficjalnym komunikacie prasowym stwierdzili, że ich praca będzie dobrą okazją do lepszego poznania Przedwiecznych przed wprowadzeniem postaci do MCU - na tym polu zadowoleni powinni być przede wszystkim "czytelnicy, którzy po powieści graficzne sięgają od wielkiego dzwonu".

Z ujawnionych materiałów wynika, że akcja opowieści rozpocznie się w odległej przeszłości, w której tytułowym bohaterom przyjdzie zmierzyć się z Dewiantami. W trakcie wojny złoczyńcy porwą Ikarisa, by później wyprać jego mózg - to właśnie dlatego wyruszy on później z misją zabicia lidera Przedwiecznych, Ajaxa. Gilgamesz i Sprite będą nie tylko starać się powstrzymać przedstawiciela swojej rasy, ale i raz na zawsze położyć kres działaniom Dewiantów.

Zobaczcie sami:

Eternals Forever #1 - plansze

Zeszyt Eternals Forever #1 ma trafić na amerykański rynek 13 października, na 3 tygodnie przed premierą filmu.