Eternals - film trafi do hybrydowej dystrybucji? Kevin Feige odpowiada

Źródło: Marvel

Disney nie chce kolejnych opóźnień filmów 4. Fazy MCU, jednak wariant Delta koronawirusa, który szaleje w Hollywood może zrewidować te plany. Widowisko Eternals nadal ma listopadową datę premiery. Jednak szef Marvel Studios, Kevin Feige został zapytany w trakcie wywiadu o to, czy rozważa hybrydową dystrybucję projektu w kinach i na Disney+. Producent odpowiedział, że on chciałby i zapewne reżyserka Chloe Zhao również, żeby produkcja trafiła tylko do kin.

Jednak zaznaczył, że nie wie jak rozwinie się sytuacja na świecie. Tym samym Feige nie wykluczył planu z hybrydową premierą. Zapewne spory wpływ na decyzję będzie miał wynik w box office produkcji Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Dla przypomnienia wcześniej Czarna wdowa trafiła do kin oraz w wersji Premium Access na platformie Disney+, jednak koncern nie ogłosił jaki wynik osiągnęła produkcja w serwisie.

W obsadzie Eternals znajdują się między innymi Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Barry Keoghan i Brian Tyree Henry.

Eternals - premiera widowiska w Polsce 5 listopada.