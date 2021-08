Czarna Wdowa - Bob Chapek broni decyzji o hybrydowej dystrybucji filmu

fot. Marvel Studios

W czwartek, 12 sierpnia, odbyła się prezentacja Disneya dla inwestorów. Dyrektor generalny koncernu, Bob Chapek na wstępie nawiązał do rzekomego konfliktu ze swoim poprzednikiem Bobem Igerem. Stwierdził, że wraz z Igerem i zespołem dystrybucyjnym ustalili, że hybrydowa dystrybucja jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

Co ciekawe na prezentacji nie ujawniono wyniku finansowego filmu Czarna wdowa z platformy Disney+. Chapek nazwał jednak produkcję najbardziej kasową w amerykańskim box office od początku pandemii i nawiązując do pozwu złożonego przez gwiazdę projektu, Scarlett Johansson, powiedział, że Disney zawsze będzie robił to, co ich zdaniem leży w najlepszym interesie filmu i w najlepszym interesie ich odbiorców. Po raz kolejny uderzając w sprawę Johansson zaznaczył, że od początku pandemii znaleźli sposób na uczciwe wynagrodzenie talentów, z którymi pracują i zawarli setki umów, które w większości poszły gładko.

fot. Marvel Studios

Dla przypomnienia 29 lipca Johansson złożyła pozew w związku z hybrydową dystrybucją Czarnej Wdowy. Okazuje się, że podobno w jej umowie miała zagwarantowaną tylko kinową premierę i zyski z niej. Przeniesienie filmu również na Disney+ spowodowało zatem pewne straty finansowe aktorki.