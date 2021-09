Eternals - premiera tylko w kinach? Studio ma zrezygnować z premiery hybrydowej

fot. Marvel

Eternals ma być podobno drugim filmem Marvela w tym roku, który zrezygnuje z premiery hybrydowej. W ten sposób była wyświetlana Czarna Wdowa, co skończyło się pozwem dla studia ze strony Scarlett Johansson. Aktorka ucierpiała finansowo przez taką decyzję. Dobre wyniki kasowe filmu Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, gdzie zdecydowano się na pokaz przez 45 dni ekskluzywnie na dużym ekranie, mogły zachęcić korporację do zrezygnowania z tego, by debiut Eternals odbył się jednocześnie w kinie jak i na platformie Disney+. Wcześniej pisaliśmy też o tym, jak debiut online wpłynął na piractwo.

Matthew Belloni, były pracownik Hollywood Reporter, w swoim biuletynie What I'm Hearing ogłosił, że Bob Chapek i Kareem Daniels, szef dystrybucji Disneya, zdecydowali się na ekskluzywny pokaz kinowy dla Eternals. Decyzja miałaby być podjęta na podstawie sukcesu Shangi-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, które na otwarciu zarobiło rekordowy wynik 94.6 mln dolarów bez premiery hybrydowej.

Eternals

Za to prezes Marvel Studios, Kevin Feige, zdradził portalowi Variety, że kino byłoby zarówno jego preferencją, jak i Chloe Zhao, która reżyseruje Eternals.