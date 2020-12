Euforia - wiemy, kiedy premiera drugiego specjalnego odcinka serialu HBO

fot. HBO

W oczekiwaniu na drugi sezon serialu Euforia twórcy nagrodzonego Emmy show postanowili uszczęśliwić fanów specjalnymi odcinkami. Pierwszy z nich już od piątku, 4 grudnia, dostępny jest na HBO GO. Na ten moment znana jest też data premiery drugiego odcinka. Specjalny epizod trafi na platformę streamingową 25 stycznia 2021.

Przypomnijmy, że pierwszy świąteczny odcinek nosił tytuł Trouble Don’t Last Always i skupiał się na Rue, która wigilijny wieczór spędza w towarzystwie swojego sponsora AA. Grana przez Zendayę bohaterka wróciła do narkotykowego nałogu po tym, jak przyjaciółka Jules zostawiła ją na peronie i wyruszyła do wielkiego miasta.

Drugi ze specjalnych epizodów, zatytułowany F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob, da nam wgląd w życie Jules, postaci portretowanej przez Hunter Schafer. Akcja również rozgrywać będzie się podczas przerwy świątecznej.

https://twitter.com/hunters/status/1336041692806459392

Scenarzystą i reżyserem obu specjalnych epizodów jest twórca serialu Euforia, Sam Levinson. Współautorką i współproducentką drugiego odcinka jest Hunter Schafer.