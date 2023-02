Euforia - Zendaya z podwyżką w 3. sezonie. Zbliżyło ją to do "tego klubu"

Fot. Materiały prasowe

2. sezon serialu Euforia cieszył się ogromną popularnością w HBO. Mimo to na kolejną serię widzowie będą musieli poczekać jeszcze jakiś czas. W niedawnym wywiadzie Maude Apatow przyznała, że obsada jeszcze nie dostała scenariuszy, a prace na planie mają ruszyć dopiero w drugiej połowie 2023 roku.

Ile zarobi Zendaya w 3. sezonie serialu Euforia?

Zdjęcia do 3. sezonu rozpoczną się w dalszej części tego roku, ale jak donosi strona Puck, Zendaya w ostatnim czasie doszła do porozumienia z HBO w sprawie nowego kontraktu za pracę w Euforii. Matthew Belloni został poinformowany, że aktorka zakończyła duże renegocjacje. Dodał, że zbliżyło ją to do "tego klubu".

"Klub", o którym wspomniał Belloni, odnosi się do listy aktorów, którzy przekroczyli próg miliona dolarów za jeden odcinek serialu. W tym gronie znaleźli się już m.in. Kevin Costner, który za jeden epizod Yellowstone zarabia 1,2 miliona dolarów oraz John Krasinski, który za występ w jednym odcinku Tom Clancy’s Jack Ryan otrzymuje podobno 2 miliony dolarów. W tym ekskluzywnym "klubie" są również Michael Keaton, Harrison Ford i Helen Mirren.

Warto wspomnieć, że kontrakt Zendayi wynoszący około 1 miliona dolarów za odcinek jest jeszcze bardziej imponujący przy obecnym stanie telewizji, ponieważ pensje aktorów za projekty telewizyjne są obecnie niższe niż w przeszłości. Jedno ze źródeł Belloniego ujawniło, że „850 000 dolarów to nowy milion dolarów”.

Euforia - zdjęcia z 2. sezonu

Euforia 2