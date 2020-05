Eurowizja od Netflixa. Zdjęcia z nowej komedii

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga to komedia, która w prześmiewczy sposób pokaże, jak działa Eurowizja, popularny konkurs muzyczny. Jest to historia małomiasteczkowych piosenkarzy, Lars i Sigrid (Will Ferrell i Rachel McAdams), którzy chcą spełnić marzenia i uczestniczą w konkursie Eurowizji.

W obsadzie są także Dan Stevens, Pierce Brosnan, Demi Lovato i Jamie Demetriou. Za kamerą stoi David Dobkin (Wedding Crashers).

Przypomnijmy, że promocja tej komedii rozpoczęła się od publikacji teledysku fikcyjnego zespołu. Trafił on do sieci w dzień, w którym miała odbyć się Eurowizja 2020.

Eurowizja od Netflixa - zdjęcia

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga - premiera w Netflixie odbędzie się 26 czerwca.