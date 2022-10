Evan Peters powróci jeszcze do MCU? Prowadzone są negocjacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W serialu WandaVision widzieliśmy jeden z ciekawszych twistów w historii MCU. Evan Peters pojawił się nagle w jednym z odcinków jako Quicksilver, brat Wandy. Darcy żartowała, że Wanda zrecastowała Pietro, co było o tyle znamienne, że Peters wcześniej wcielał się w inną wersję tej postaci, ale w uniwersum X-Men od Foxa. Ostatecznie okazało się, że aktor wciela się w zwykłego gościa imieniem Ralph Bohner.

Nowa plotka sugeruje jednak, że Evan Peters może jednak powrócić do MCU, co oznaczałoby, że jego postać nie jest taka zwykła. Już po serialu pojawiały się liczne teorie dotyczące jego prawdziwej tożsamości, więc być może w przyszłości przekonamy się o ich prawdziwości. Dziennikarz Daniel RPK twierdzi, że Peters jest w trakcie rozmów o pojawieniu się w innym projekcie Marvela w najbliższej przyszłości. Niestety nie jest do końca jasne, w którym, ale być może zostanie wplątany w akcje zapowiedzianej produkcji z Agathą Harkness graną przez Kathryn Hahn. Być może też jest brany pod uwagę do serialu o Wonder Manie, bo przypomnijmy, że Bohner zaprezentowany został jako początkujący aktor. Na oficjalne potwierdzenie jego powrotu przyjdzie nam zatem poczekać.

Źródło: Marvel/Disney+