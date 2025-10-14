Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

fot. 20th Century Fox

Reklama

Kiedy Evan Peters niespodziewanie pojawił się w jednym z odcinków serialu WandaVision, Internet niemalże wybuchł. Aktor wcześniej wcielał się w postać Quicksilvera, a zatem brata Scarlet Witch, ale w ramach filmów o X-Men, które nie były powiązane z Kinowym Uniwersum Marvela. W tym tą samą rolę odgrywał Aaron Taylor-Johnson, ale przygoda Quicksilvera zakończyła się w jego debiucie, ponieważ heros zmarł w filmie Avengers: Czas Ultrona. Fani byli zachwyceni pojawieniem się Petersa ponownie w tej roli i oczekiwali pełnego połączenia X-Menów z MCU. Ostatecznie jednak okazało się, że grał niejakiego Ralpha Bohnera, który tylko udawał brata Wandy.

Jest pomysł na Tron 4. Będzie to powrót kluczowej postaci

Nadzieje fanów mimo wszystko nie gasną i - jak się okazało - aktor również je podziela. Evan Peters wziął udział w rozmowie z IMDb wraz z pozostałymi członkami obsady Tron: Ares. W rozmowie przyznał, że bardzo chętnie wróciłby do roli Quicksilvera.

To była naprawdę fajna postać i jest jeszcze wiele rzeczy, które można z nią zrobić. Zawsze mnie ciekawi, co jeszcze można by było przedstawić o jego przeszłości czy tym, jaką jest osobą.

ROZWIŃ ▼

Nie miałby też nic przeciwko powrotowi do X-Men. Przyszłość tej drużyny jest na razie nieznana. Marvel Studios najprawdopodobniej postawi na zatrudnienie nowych i młodych aktorów do ról mutantów, ale nie wiadomo, czy niektórzy odtwórcy ról z przeszłości nie przewiną się przez kilka projektów.

Moglibyśmy wrócić. Moglibyśmy przywrócić świat X-Menów.

ROZWIŃ ▼

Wiadomo, że niektórzy aktorzy ze starszych filmów o X-Men powrócą w Avengers: Doomsday, ale nie było mowy o tych, którzy później grali w rebootowane wersje postaci. Czy chcielibyście zobaczyć Evana Petersa ponownie w roli pełnoprawnego Quicksilvera, a nie kogoś, kto go udawał? Jak wspominacie ten występ?

Ranking najlepszych członków X-Men