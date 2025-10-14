Reklama
Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

Evan Peters wcielał się w Quicksilvera w filmach z serii X-Men, a także udawał brata Wandy Maximoff w serialu WandaVision. Aktor jednak chciałby powrócić na dobre do roli superszybkiego herosa. Uważa, że można wyciągnąć jeszcze więcej ciekawych historii z tego bohatera.
Wiktor Stochmal
Tagi:  quicksilver 
X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver) fot. 20th Century Fox
Kiedy Evan Peters niespodziewanie pojawił się w jednym z odcinków serialu WandaVision, Internet niemalże wybuchł. Aktor wcześniej wcielał się w postać Quicksilvera, a zatem brata Scarlet Witch, ale w ramach filmów o X-Men, które nie były powiązane z Kinowym Uniwersum Marvela. W tym tą samą rolę odgrywał Aaron Taylor-Johnson, ale przygoda Quicksilvera zakończyła się w jego debiucie, ponieważ heros zmarł w filmie Avengers: Czas Ultrona. Fani byli zachwyceni pojawieniem się Petersa ponownie w tej roli i oczekiwali pełnego połączenia X-Menów z MCU. Ostatecznie jednak okazało się, że grał niejakiego Ralpha Bohnera, który tylko udawał brata Wandy. 

Jest pomysł na Tron 4. Będzie to powrót kluczowej postaci

Nadzieje fanów mimo wszystko nie gasną i - jak się okazało - aktor również je podziela. Evan Peters wziął udział w rozmowie z IMDb wraz z pozostałymi członkami obsady Tron: Ares. W rozmowie przyznał, że bardzo chętnie wróciłby do roli Quicksilvera.

To była naprawdę fajna postać i jest jeszcze wiele rzeczy, które można z nią zrobić. Zawsze mnie ciekawi, co jeszcze można by było przedstawić o jego przeszłości czy tym, jaką jest osobą.

Nie miałby też nic przeciwko powrotowi do X-Men. Przyszłość tej drużyny jest na razie nieznana. Marvel Studios najprawdopodobniej postawi na zatrudnienie nowych i młodych aktorów do ról mutantów, ale nie wiadomo, czy niektórzy odtwórcy ról z przeszłości nie przewiną się przez kilka projektów.

Moglibyśmy wrócić. Moglibyśmy przywrócić świat X-Menów.

Wiadomo, że niektórzy aktorzy ze starszych filmów o X-Men powrócą w Avengers: Doomsday, ale nie było mowy o tych, którzy później grali w rebootowane wersje postaci. Czy chcielibyście zobaczyć Evana Petersa ponownie w roli pełnoprawnego Quicksilvera, a nie kogoś, kto go udawał? Jak wspominacie ten występ?

Ranking najlepszych członków X-Men

Marvel

Źródło: YouTube (IMDb)

Wiktor Stochmal
Tagi:  quicksilver 
