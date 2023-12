Exoborne to nowa taktyczna strzelanka online. Gracze zmierzą się z przeciwnikami i... siłami natury

fot. Level Infinite

Podczas The Game Awards 2023 studio Sharkmob, znane między innymi z Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, zapowiedziało swój nowy projekt. To taktyczna, sieciowa strzelanka zatytułowana Exoborne, w której gracze trafią do świata nawiedzanego przez ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak trąby powietrzne czy burze. Te będzie można jednak obrócić przeciwko wrogom i wykorzystać na swoją korzyść, na przykład do... błyskawicznego przemieszczenia się z miejsca na miejsce.

Jednym z istotnych elementów rozgrywki będą tak zwane Exo-Rigs, czyli pancerze oferujące nie tylko nowe możliwości poruszania się, ale też potężną moc. Nie zabraknie również systemu wytwórstwa i personalizacji, dzięki którym będziemy mogli tworzyć przedmioty i ulepszać nasze Exo-Rigs. W trakcie rozgrywki zaś zmierzymy się z wieloma zagrożeniami, a także otrzymamy możliwość brania udziału w misjach i publicznych wydarzeniach. Te będzie można ukończyć zarówno solo, jak i w drużynach.

Exoborne zmierza na PC i konsole i co ciekawe, nie będzie dostępne w modelu free-to-play. Ma być to tytuł premium, który będzie regularnie rozwijany jako gra-usługa i wzbogacany o nową zawartość.

