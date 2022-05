F1 22 - nowy zwiastun przedstawia debiutujący tor w kalendarzu mistrzostw

EA Sports

EA Sports wspólnie z Codemasters przygotowały okazjonalny zwiastun gry F1 22 z okazji debiutu Formuły 1 na amerykańskim torze Miami International Autodrome. Tor ten jest nowy w kalendarzu mistrzostw, więc próżno go szukać w poprzednich edycjach cyklu. Najnowszy materiał wideo zapowiadający nadejście tego tytułu jest więc doskonałą okazją, by sprawdzić, jak będzie on prezentował się w grze.

Przypominamy, że F1 22 na rynek trafi 1 lipca. Gra dostępna będzie na platformach: PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X. Tytuł sprzedawany będzie w dwóch edycjach: standardowej oraz mistrzowskiej. Ta druga zawiera zestaw malowań i kombinezony dedykowane torowi w Miami oraz m.in. wcześniejszy dostęp do produkcji.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.