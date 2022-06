F1 22 - co nowego w grze? Zwiastun odpowiada na to pytanie

EA Sports

Od tego roku gra na licencji F1 znajduje się w rękach EA Sports, jednak twórcy pozostają niezmiennie ci sami. Codemasters nadal tworzy i będzie tworzyć te gry, a ich pierwszą, pod szyldem "Elektroników" jest F1 22. Produkcja doczekała się nowego materiału wideo, w którym w telegraficznym skrócie przedstawiono nadchodzące nowości.

Oczywiście wszystko odbywać się będzie w zgodzie z aktualnymi przepisami i standardami obowiązującymi w prawdziwym cyklu F1. Zatem mamy aktualne zespoły i kierowców oraz kalendarz wyścigowy zarówno dla F1 jak i dla F2. Tegoroczna odsłona dostarcza także rywalizację w sprintach oraz bardziej immersyjny system zbliżony do tego, jaki możemy oglądać przy transmisjach weekendowych zmagań F1 w TV.

Wreszcie pojawią się błędy mechaników w pit-stopach, które mogą zaważyć o zwycięstwie w wyścigu, a także inne problemy przy zjazdach do boksu - wszystko po to, by F1 22 było grą jak najbardziej realistyczną.

Codemasters obiecuje również adaptacyjne AI oraz modyfikację programów treningowych, aktualizację torów w cyklu grand prix, a także nowość - F1 Life - czyli całą otoczkę okołoformułową. Nie zabraknie także modyfikacji w trybie My Team i wiele innych.

Premiera szykowana jest na 1 lipca. Gra trafi na PC oraz konsole z rodziny Xbox i PlayStation.