Facebook zatrudni tysiące Europejczyków, aby napędzić branżę VR

Źródło: Oculus

Facebook nie odpuszcza planów zrewolucjonizowania rynku internetowego przy wykorzystaniu interaktywnych technologii. Korporacja ogłosiła zapotrzebowanie na 10 tysięcy wykwalifikowanych pracowników z Unii Europejskiej, którzy pomogą wdrożyć w życie projekt internetowego metawersum, rozległej cyfrowej rzeczywistości napędzanej przez technologie AR oraz VR.

Na skompletowanie zespołu społecznościowych rewolucjonistów firma dała sobie pięć lat, a pracowników będzie szukała m.in. we Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce oraz Włoszech. W komunikacie prasowym korporacja nazywa ten ruch „głosem zaufania” dla europejskiej branży nowych technologii:

To ekscytujący czas dla europejskiej technologii. Unia Europejska ma liczne zalety, które czynią ją doskonałym miejscem do inwestycji dla korporacji technologicznych: szeroki rynek konsumencki, uniwersytety z najwyższej półki oraz, co najważniejsze, doskonałe talenty. Europejskie firmy znajdują się na czele wielu dziedzin, niemiecka biotechnologia pomogła opracować pierwszą na świecie szczepionkę MRNA, a stowarzyszenie europejskich neobanków kreuje przyszłość świata finansów. Hiszpania czyni rekordowe inwestycje w startupy rozwiązując problemy z najróżniejszych dziedzin, od internetowych dostaw po neuroelektronikę, zaś Szwecja jest na dobrej drodze do przeistoczenia się w 2023 roku w pierwsze bezgotówkowe społeczeństwo.

Amerykańska korporacja dysponuje już europejskim centrum technologicznym, Reality Labs w Cork w Irlandii, we Francji prowadzi eksperymenty nad technologią sztucznej inteligencji, a we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium stworzyła centrum badań nad etyczną SI. Kolejne inwestycje w ten sektor gospodarki mogą znacząco umocnić pozycję Facebooka na rynku.

A przy okazji zwiększenie liczby pracowników firmy przyczyni się do napędzenia projektu metawersum, który według Marka Zuckerberga zmieni oblicze współczesnego internetu oraz przemodeluje sposób funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Czymkolwiek to wychwalane metawersum będzie.