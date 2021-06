Falcon i Zimowy Żołnierz - jak długo Anthony Mackie zamierza grać Kapitana Amerykę?

fot. Disney+

Nowym Kapitanem Ameryką został Sam Wilson. Przekazanie tarczy zobaczyliśmy już w Avengers: Koniec gry, ale to serial Falcon i Zimowy żołnierzpokazał nam drogę bohatera do akceptacji tego miana i świadomego dzierżenia tarczy w obecnych czasach. Fani być może zastanawiają się, jak długo potrwa działalność nowego Kapitana Ameryki?

Chris Evans wcielał się w Steve'a Rogersa od 2011 roku do 2019. Chociaż wciąż krążą plotki o jego powrocie do MCU, nie ma się co dziwić aktorom, że chcą w swojej karierze próbować też innych rzeczy i w kolejnych latach być może czeka nas więcej pożegnań. Już teraz zapowiada to Anthony Mackie, którego postać przejęła tarczę Kapitana Ameryki. Aktor w jednym z wywiadów stwierdził, że nie chce być 55-letnim herosem z tarczą, więc spokojnie będzie gotów to czynić przez jeszcze 6-8 lat. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć, ale na pewno Kinowe Uniwersum Marvela musi być na to gotowe, bo w przeciwieństwie do komiksowych postaci, w prawdziwym świecie trudno oszukać biologię. Powyższa wypowiedź aktora na pewno też nie oznacza, że nie jest zadowolony z zostania Kapitanem Ameryką. Mackie wielokrotnie podkreślał, że jest z tego dumny i szczęśliwy.

Marvel Studios