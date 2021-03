Falcon i Zimowy Żołnierz - showrunner zapowiada wielką niespodziankę w 5. odcinku serialu

Marvel/Disney+

Falcon i Zimowy Żołnierz to nowy serial Marvel Studios i Disney+, który opowiada o tytułowych bohaterach znanych z MCU. Premierę miały już pierwsze dwa epizody produkcji, jednak jak się okazuje najlepsze może czekać nas pod sam koniec historii. Showrunner projektu, Malcolm Spellman udzielił wywiadu serwisowi Rotten Tomatoes. Wyjawił, że w 5. odcinku, czyli przedostatniej odsłonie sezonu zobaczymy postać z bardzo silną osobowością, którą scenarzysta chciałby zobaczyć w duecie z Thorem. Co ciekawe Spellman w rozmowie z ComicBook.com zdradził, że we wspomnianym epizodzie zobaczymy bardzo mocne, emocjonalne sceny, po których możemy płakać.

Ponadto w sieci pojawił się nowy spot serialu:

Zadebiutował również plakat promujący produkcję z nowym Kapitanem Ameryką:

Falcon i Zimowy Żołnierz plakat Kapitan Ameryka

W serialu tytułowi bohaterowie pracują nad sprawą tajemniczej grupy znanej jako Flag Smashers. Ponadto na ich drodze stanie po raz kolejny Zemo.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Danny Ramirez i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland.