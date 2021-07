Falcon i Zimowy żołnierz - serial Disney+ dostał polskie tłumaczenie. W obsadzie gwiazdy

Marvel/Disney+

Każdy polski użytkownik Disney+ w końcu dostał to, na co niewątpliwie czekał. Gdy teraz wejdziemy na platformę na stronę serialu Falcon i Zimowy żołnierz, do wyboru mamy polski dubbing oraz polskie napisy. W chwili premiery odcinków polskie tłumaczenie na nasz język nie było dostępne w serialu MCU.

Za polskie dialogi w dubbingu odpowiada Marcin Bartkiewicz, a reżyserią zajmuje się Waldemar Modestowicz. W obsadzie są Mateusz Damięcki (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Marcin Hycnar (Bucky Barnes / Zimowy żołnierz), Karol Dziuba (John Walker), Eliza Rycembel (Karli Morgenthau), Pawel Domagala (Baron Zemo), Agnieszka Więdłocha (Sharon Carter), Ewa Prus (Ayo), Jakub Kordas (Dovich), Wojciech Zielinski (Lemar Hoskins) i Joanna Halinowska (Sarah Wilson).

Coraz więcej tytułów Disney+ jest dostępnym z polskim tłumaczeniem. Niektóre jak Mandalorian mają je od razu wraz z premierą odcinka, inne dopiero dostają je po czasie.

Tłumaczenie na język polski nie jest oczywiście związane z rychłą premierą Disney+ w Polsce. Data startu platformy streamingowej w naszym kraju wciąż jest nieznana.

Disney+ - Filmy i seriale po polsku