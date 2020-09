Microsoft kupił Bethesdę! Doom, The Elder Scrolls, Fallout i inne marki trafiły w ręce giganta z Redmond

Microsoft

Dziś Jason Schreier poinformował, że Microsoft planuje przejąć ZeniMax Media, czyli spółkę-matkę dla m.in. Bethesdy. Niedługo później zostało to oficjalnie potwierdzone przez giganta z Redmond. Tym samym amerykańska firma pozyskała kilka uznanych zespołów deweloperów, takich jak Bethesda Softworks, id Software czy Arkane Studios oraz cieszące się dużym zainteresowaniem marki: m.in. Doom, Wolfenstein, Fallout czy The Elder Scrolls.

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie będzie efektem tego przejęcia. Można spodziewać się, że pewne nadchodzące produkcje będą dostępne na wyłączność (czasową lub też nie) PC oraz nowych Xboksów, a tytuły ZeniMax Media będą stałym bywalcem usługi Xbox Game Pass. Wspomniany wcześniej Jason Schreier zauważa też, że otwiera to też zupełnie inne możliwości: Bethesda i Obsidian są częścią Xbox Game Studios, co mogłoby pozwolić np. na stworzenie sequela ciepło przyjętego Fallout: New Vegas.