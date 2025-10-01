Fallout 76 z ogromną aktualizacją. W Burning Springs pojawi się Ghoul z serialu Prime Video!
Bethesda zapowiedziała darmowe rozszerzenie o nazwie Burning Springs, które przeniesie graczy do nowej lokacji, postapokaliptycznego Ohio. Będzie to największa od 2020 roku aktualizacja gry Fallout 76.
Burning Springs to nie tylko nowa lokacja do eksploracji, ale także zupełnie nowe frakcje, zadania, wydarzenia publiczne oraz przeciwnicy. Wśród tych ostatnich pojawią się m.in. przerażające Szpony Śmierci oraz Rad Hog, którego będzie można oswoić. Istotną rolę w rozszerzeniu odegra również inteligentny Super Mutant, Rust King.
Jedną z największych atrakcji będą misje Łowcy Nagród, nad którymi czuwa Ghoul, a więc postać znana z serialu Fallout. Głosu bohaterowi ponownie użyczy Walton Goggins, aktor występujący w produkcji Prime Video. Gracze będą mogli podejmować się zadań i zdobywać unikalne nagrody, w tym m.in. charakterystyczną broń Ghoula.
Aktualizacja Burning Springs do Fallout 76 ma być atrakcyjna nie tylko dla weteranów. Twórcy zapowiadają, że będzie to również dobry punkt startowy dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją postapokaliptyczną przygodę.
Fallout 76: Burning Springs zadebiutuje w grudniu 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.
Fallout 76: Burning Springs - screeny
Źródło: informacja prasowa
