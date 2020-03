Fallout 76: Rozszerzenie Wastelanders opóźnione z powodu koronawirusa

Fallout 76 nie miało udanego startu. Gra spotkała się z ogromną krytyką tuż po premierze. Gracze oraz recenzenci zwracali uwagę na liczne problemy: od monotonnej rozgrywki, poprzez średnią oprawę audiowizualną, a na licznych błędach kończąc. Deweloperzy postanowili jednak rozwijać swoje dzieło poprzez darmowe aktualizacje, a także dodatkową, płatną zawartość. Już 7 kwietnia miał zadebiutować dodatek zatytułowany Wastelanders, jednak teraz poinformowano o opóźnieniu jego premiery.

Na szczęście tym razem nie będzie ono zbyt dotkliwe dla graczy. Wastelanders trafi do nich tydzień później niż pierwotnie planowano: 14 kwietnia. Takie opóźnienie wynika z tego, że twórcy byli zmuszeni do przejścia na pracę zdalną, co miało wpływ na ich działania.

To wpłynęło na nasze działania związane z ostatnimi testami Wastelanders i musieliśmy przesunąć premierę z 7 na 14 kwietnia. Zrobiliśmy co mogliśmy, by zminimalizować opóźnienie i nie możemy doczekać się, aż wszyscy będą mieli okazję zagrać. Szczególne podziękowania należą się graczom z Prywatnych Serwerów Testowych za pomoc - czytamy w komunikacie.

Wastelanders Release Update pic.twitter.com/h5Rxn359r4 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 26, 2020