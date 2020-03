Horizon: Zero Dawn - co działo się po wydarzeniach z gry? Komiks odpowie na to pytanie

Horizon: Zero Dawn to jedna z najlepiej ocenianych produkcji z PlayStation 4. Dzieło studia Guerilla Games zostało docenione za interesującą historię, wyjątkowy świat, a także świetną oprawę graficzną. Pojawiające się w sieci plotki sugerują, że sequel już powstaje, chociaż nie został on jeszcze oficjalnie zapowiedziany. Gracze otrzymają w tym roku jednak inną możliwość zapoznania się z dalszą częścią opowieści. Ujawniono bowiem, że w czerwcu czeka nas premiera komiksu, którego fabuła osadzona została po wydarzeniach znanych z gry

Główną bohaterką komiksu będzie Talanah Khane Padish, łowczyni, którą mogliśmy spotkać w grze. Bohaterka będzie zmagać się z różnymi wyzwaniami, w tym tajemniczym zagrożeniem, po zniknięciu Aloy. Za historię odpowiadać będą Anne Toole (jedna ze scenarzystek produkcji z PS4), a grafiką zajmie się Ann Maulina. Pierwszy zeszyt ma zadebiutować 22 czerwca 2020 roku.

Pokazano też okładkę nadchodzącego komiksu - możecie zobaczyć ją poniżej.