Fallout - pierwszy klip. Ghul wkracza do miasteczka

fot. Prime Video

Reklama

Pierwszy klip z serialu Fallout pokazuje scenę przybycia ghula granego przez Waltona Gogginsa do miasteczka. Jest tu on po osobę, w którą wciela się Michael Emmerson. Motywacje tego bohatera nie są znane, więc nie wiemy, czy pracuje jako łowca nagród, czy jest to jego osobisty cel. Przypomnijmy, że ghul jest jednym z trzech centralnych bohaterów pierwszego sezonu Fallouta i przez jego pryzmat zobaczymy też sceny sprzed apokalipsy.

Fallout - klip

Fallout - co ukryto w nowym zwiastunie serialu Amazona?

Niedawno zadebiutował pełny zwiastun serialu platformy streamingowej Prime Video. Poniżej możecie zobaczyć, co z niego można wyłapać.

Na początku widzimy postać, w którą wciela się Walton Goggins - tutaj jeszcze przed przemianą w Ghula.

Fallout - opis fabuły

200 lat po apokalipsie, mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie - i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, dziwnego i bardzo brutalnego świata, który na nich czeka.

Fallout - premiera serialu odbędzie się w Polsce już 12 kwietnia w Prime Video. Dla odmiany od razu dadzą cały sezon.