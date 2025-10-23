Fallout - Lucy i Ghul to sojusznicy czy wrogowie? Tym razem nie wszystko zostanie w Vegas
Ella Purnell, gwiazda serialowego Fallouta od Prime Video, udzieliła wypowiedzi, w której zapowiedziała, jak będzie wyglądać relacja jej bohaterki, Lucy, z Ghulem odgrywanym przez Waltona Gogginsa. Okazuje się, że ich współpraca nie będzie taka prosta.
Do premiery 2. sezonu Fallouta od Prime Video nie pozostało już wiele czasu. Tym razem główni bohaterowie odwiedzą ikoniczne New Vegas znane z gry o tym samym tytule. W tym miejscu spotka się cała trójka, ale do samego miasta podróżuje osobno Ghul i Lucy, grani kolejno przez Waltona Gogginsa i Ellę Purnell. Aktorka opowiedziała o tym, jak będzie wyglądała relacja obojga postaci.
Ella Purnell udzieliła wypowiedzi portalowi Comic Book Resources:
Wygląda zatem na to, że tym razem to, co stanie się w Vegas, nawet jeśli postapokaliptycznym, nie zostanie tylko w Vegas, a realnie wpłynie na osobowości postaci i ich kodeks moralny.
Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Serial okazał się ogromnym hitem i Amazon szybko dał zielone światło na kontynuację. Studio do tego stopnia wierzy w ten projekt, że już jest planowany nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces produkcji po raz kolejny udowodnił także, że adaptacje gier mają w sobie ogromny potencjał. Wcześniej widzowie pokochali chociażby The Last of Us.
