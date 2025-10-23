Reklama
Fallout - Lucy i Ghul to sojusznicy czy wrogowie? Tym razem nie wszystko zostanie w Vegas

Ella Purnell, gwiazda serialowego Fallouta od Prime Video, udzieliła wypowiedzi, w której zapowiedziała, jak będzie wyglądać relacja jej bohaterki, Lucy, z Ghulem odgrywanym przez Waltona Gogginsa. Okazuje się, że ich współpraca nie będzie taka prosta.
Wiktor Stochmal
Ella Purnell 
Prime video fallout walton goggins
Fallout: sezon 2 fot. Prime Video
Do premiery 2. sezonu Fallouta od Prime Video nie pozostało już wiele czasu. Tym razem główni bohaterowie odwiedzą ikoniczne New Vegas znane z gry o tym samym tytule. W tym miejscu spotka się cała trójka, ale do samego miasta podróżuje osobno Ghul i Lucy, grani kolejno przez Waltona Gogginsa i Ellę Purnell. Aktorka opowiedziała o tym, jak będzie wyglądała relacja obojga postaci.

The Walking Dead. Co z filmami? Nie mamy dobrych wieści

Ella Purnell udzieliła wypowiedzi portalowi Comic Book Resources:

Czasami jest to koleżeńska wycieczka, a czasem skaczą sobie do gardeł. Próbują na siebie wpłynąć i zobaczyć, kto przekona drugą stronę do swoich racji. Czy Ghul stanie się lepszym człowiekiem? A może to Lucy stanie się zła? Możliwe też, że spotkają się gdzieś pośrodku.

Wygląda zatem na to, że tym razem to, co stanie się w Vegas, nawet jeśli postapokaliptycznym, nie zostanie tylko w Vegas, a realnie wpłynie na osobowości postaci i ich kodeks moralny. 

Fallout - 2. sezon

Fallout - 2. sezon
fot. materiały prasowe
Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Serial okazał się ogromnym hitem i Amazon szybko dał zielone światło na kontynuację. Studio do tego stopnia wierzy w ten projekt, że już jest planowany nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces produkcji po raz kolejny udowodnił także, że adaptacje gier mają w sobie ogromny potencjał. Wcześniej widzowie pokochali chociażby The Last of Us

Dajcie znać, czy czekacie na 2. sezon Fallouta. Czekamy na Wasze komentarze!

Fallout: sezon 2 - easter eggi w zwiastunie

Miasteczko Novac

W 2. sezonie odwiedzimy ikoniczne miasteczko Novac, w którego centrum znajduje się motel oraz charakterystyczny dinozaur z otwartą szczęką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji z gry Fallout: New Vegas i miejsce poznania jednego z towarzyszy.

Miasteczko Novac
fot. Prime Video
Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Ella Purnell 
Prime video fallout walton goggins
