Fallout - Lucy i Ghul to sojusznicy czy wrogowie? Tym razem nie wszystko zostanie w Vegas

Do premiery 2. sezonu Fallouta od Prime Video nie pozostało już wiele czasu. Tym razem główni bohaterowie odwiedzą ikoniczne New Vegas znane z gry o tym samym tytule. W tym miejscu spotka się cała trójka, ale do samego miasta podróżuje osobno Ghul i Lucy, grani kolejno przez Waltona Gogginsa i Ellę Purnell. Aktorka opowiedziała o tym, jak będzie wyglądała relacja obojga postaci.

Ella Purnell udzieliła wypowiedzi portalowi Comic Book Resources:

Czasami jest to koleżeńska wycieczka, a czasem skaczą sobie do gardeł. Próbują na siebie wpłynąć i zobaczyć, kto przekona drugą stronę do swoich racji. Czy Ghul stanie się lepszym człowiekiem? A może to Lucy stanie się zła? Możliwe też, że spotkają się gdzieś pośrodku.

Wygląda zatem na to, że tym razem to, co stanie się w Vegas, nawet jeśli postapokaliptycznym, nie zostanie tylko w Vegas, a realnie wpłynie na osobowości postaci i ich kodeks moralny.

Fallout - 2. sezon

Fallout zadebiutował w kwietniu 2024 roku. Serial okazał się ogromnym hitem i Amazon szybko dał zielone światło na kontynuację. Studio do tego stopnia wierzy w ten projekt, że już jest planowany nie tylko drugi, ale również trzeci sezon. Sukces produkcji po raz kolejny udowodnił także, że adaptacje gier mają w sobie ogromny potencjał. Wcześniej widzowie pokochali chociażby The Last of Us.

Dajcie znać, czy czekacie na 2. sezon Fallouta. Czekamy na Wasze komentarze!

