The Walking Dead. Co z filmami? Nie mamy dobrych wieści

Czwarty sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon dobiegł końca. Z tej okazji mieliśmy okazję chwilę porozmawiać z obsadą i twórcami. O tym, co Norman Reedus powiedział nam o dalszych losach tej produkcji, możecie przeczytać w wywiadzie TUTAJ.

Na spotkaniu był obecny także Scott M. Gimple, który jest odpowiedzialny za spójność fabularną wszystkich produkcji ze świata The Walking Dead. Zapytaliśmy go o dalsze losy tego uniwersum, a zwłaszcza o zapowiadane filmy, które miały powstać. Okazuje się, że plany się zmieniły i żadna z pełnometrażowych produkcji nie powstanie.

Nie planujemy tworzenia żadnych filmów. Przynajmniej na razie. Postanowiliśmy skupić się raczej na produkcjach telewizyjnych. Wynika to z tego, że przemysł filmowy przez te lata diametralnie się zmienił i wciąż się zmienia. Nie wydaje mi się, byśmy na tym etapie mogli stworzyć coś, co by do niego pasowało.

Po zakończeniu The Walking Dead najpopularniejsze postaci, takie jak Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl i Carol, dostały własne seriale. Zapytaliśmy więc Scotta, czy są jakieś plany, by ci bohaterowie znów spotkali się w jednej produkcji. A może ich drogi ponownie przetną się gościnnie w którymś z seriali?

Marzę o tym, by ci bohaterowie znów się spotkali. I nie jest to jedno z tych marzeń, które nie mogą być urzeczywistnione. Odpowiednia historia jest obecnie opracowywana, ale jeszcze nie znaleźliśmy na nią odpowiedniego pomysłu, który satysfakcjonowałby zarówno nas, jak i fanów. Liczę na to, że to się kiedyś wydarzy. Będziemy do tego dążyć.

Obecnie na platformie Canal+ można oglądać wszystkie trzy aktualne spin-offy z tego uniwersum, czyli The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: Dead City i The Walking Dead: Daryl Dixon.