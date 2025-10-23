Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

The Walking Dead. Co z filmami? Nie mamy dobrych wieści

Zapytaliśmy Scotta M. Gimple’a, odpowiedzialnego za spójność fabularną wszystkich produkcji ze świata The Walking Dead, o losy zapowiadanych filmów. Odpowiedź niestety nie była zadowalająca.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  Scott M. Gimple 
the walking dead: dead city the walking dead: the ones who live the walking dead: Daryl Dixon
Scott M. Gimple foto. naEKRANIE.pl
Reklama

Czwarty sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon dobiegł końca. Z tej okazji mieliśmy okazję chwilę porozmawiać z obsadą i twórcami. O tym, co Norman Reedus powiedział nam o dalszych losach tej produkcji, możecie przeczytać w wywiadzie TUTAJ.

Na spotkaniu był obecny także Scott M. Gimple, który jest odpowiedzialny za spójność fabularną wszystkich produkcji ze świata The Walking Dead. Zapytaliśmy go o dalsze losy tego uniwersum, a zwłaszcza o zapowiadane filmy, które miały powstać. Okazuje się, że plany się zmieniły i żadna z pełnometrażowych produkcji nie powstanie.

Nie planujemy tworzenia żadnych filmów. Przynajmniej na razie. Postanowiliśmy skupić się raczej na produkcjach telewizyjnych. Wynika to z tego, że przemysł filmowy przez te lata diametralnie się zmienił i wciąż się zmienia. Nie wydaje mi się, byśmy na tym etapie mogli stworzyć coś, co by do niego pasowało.

Po zakończeniu The Walking Dead najpopularniejsze postaci, takie jak Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl i Carol, dostały własne seriale. Zapytaliśmy więc Scotta, czy są jakieś plany, by ci bohaterowie znów spotkali się w jednej produkcji. A może ich drogi ponownie przetną się gościnnie w którymś z seriali?

Marzę o tym, by ci bohaterowie znów się spotkali. I nie jest to jedno z tych marzeń, które nie mogą być urzeczywistnione. Odpowiednia historia jest obecnie opracowywana, ale jeszcze nie znaleźliśmy na nią odpowiedniego pomysłu, który satysfakcjonowałby zarówno nas, jak i fanów. Liczę na to, że to się kiedyś wydarzy. Będziemy do tego dążyć.

Obecnie na platformie Canal+ można oglądać wszystkie trzy aktualne spin-offy z tego uniwersum, czyli The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: Dead City i The Walking Dead: Daryl Dixon.

 

 

Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  Scott M. Gimple 
the walking dead: dead city the walking dead: the ones who live the walking dead: Daryl Dixon
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2024
The Walking Dead: The Ones Who Live Dramat

7,5

2023
Oglądaj TERAZ The Walking Dead: Daryl Dixon Horror

9,5

2023
Oglądaj TERAZ The Walking Dead: Dead City

8,1

2010
The Walking Dead
Oglądaj TERAZ The Walking Dead Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Star Wars
-
Plotka

David Fincher chciał nakręcić Gwiezdne Wojny. Lucasfilm zerwał negocjacje

2 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?

3 Fallout: sezon 2
-

Fallout - Lucy i Ghul to sojusznicy czy wrogowie? Tym razem nie wszystko zostanie w Vegas

4 Ilustracja z francuskiego wydania książki W Górach Szaleństwa autorstwa H.P. Lovecrafta
-

W górach szaleństwa - co dzieje się z adaptacją Guillermo del Toro? Aktualizacja po latach

5 HBO Max
-

HBO Max z nowością w USA. Z tej funkcji inne serwisy korzystają od dekad

6 Nosferatu
-

Od wampira do wilkołaka. Reżyser Nosferatu startuje z nowym horrorem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV