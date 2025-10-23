The Walking Dead. Co z filmami? Nie mamy dobrych wieści
Zapytaliśmy Scotta M. Gimple’a, odpowiedzialnego za spójność fabularną wszystkich produkcji ze świata The Walking Dead, o losy zapowiadanych filmów. Odpowiedź niestety nie była zadowalająca.
Czwarty sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon dobiegł końca. Z tej okazji mieliśmy okazję chwilę porozmawiać z obsadą i twórcami. O tym, co Norman Reedus powiedział nam o dalszych losach tej produkcji, możecie przeczytać w wywiadzie TUTAJ.
Na spotkaniu był obecny także Scott M. Gimple, który jest odpowiedzialny za spójność fabularną wszystkich produkcji ze świata The Walking Dead. Zapytaliśmy go o dalsze losy tego uniwersum, a zwłaszcza o zapowiadane filmy, które miały powstać. Okazuje się, że plany się zmieniły i żadna z pełnometrażowych produkcji nie powstanie.
Po zakończeniu The Walking Dead najpopularniejsze postaci, takie jak Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl i Carol, dostały własne seriale. Zapytaliśmy więc Scotta, czy są jakieś plany, by ci bohaterowie znów spotkali się w jednej produkcji. A może ich drogi ponownie przetną się gościnnie w którymś z seriali?
Obecnie na platformie Canal+ można oglądać wszystkie trzy aktualne spin-offy z tego uniwersum, czyli The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: Dead City i The Walking Dead: Daryl Dixon.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1998, kończy 27 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1986, kończy 39 lat