Fallout - plakaty bohaterów 2. sezonu zabierają widzów do postapokaliptycznego New Vegas

Plakaty bohaterów drugiego sezonu Fallouta zapowiadają premierę zaplanowaną na 17 grudnia 2025 roku. Platforma streamingowa Prime Video pokaże wówczas pierwszy odcinek, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do lutego 2026 roku. Drugi sezon liczy osiem odcinków.

Fallout - plakaty i inne materiały z 2. sezonu

Plakaty bohaterów otwierają galerię. Widzimy na nich Lucy (Ella Purnell), Ghoula (Walton Goggins), Maximusa (Aaron Moten) oraz popularnego pieska. Wokół nich znajdują się charakterystyczne elementy związane z lokacją New Vegas, znaną z gier.

Fallout - plakat 2. sezonu

Fallout - co wiemy o 2. sezonie?

W nowych odcinkach pojawi się jeszcze więcej ekscytujących elementów postapokaliptycznego świata - między innymi organizacja Legion Cezara, bestie znane jako Szpony Śmierci, lokalizacja New Vegas oraz kultowe kasyno The Tops.

Showrunnerami 2. sezonu Fallouta są Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard i James Altman.

Przypomnijmy, że Fallout odniósł duży sukces i - podobnie jak The Last of Us - jest uznawany za jeden z najlepszych seriali opartych na grach.