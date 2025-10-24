placeholder
Fallout - plakaty bohaterów 2. sezonu zabierają widzów do postapokaliptycznego New Vegas

Amazon Prime Video rozkręca promocję 2. sezonu serialu Fallout, opartego na kultowej serii gier pod tym samym tytułem. Tym razem w sieci pojawiły się plakaty bohaterów, na których nie zabrakło charakterystycznego pieska - obecnego już w promocji pierwszej serii.
Adam Siennica
Fallout: sezon 2 fot. Prime Video
Plakaty bohaterów drugiego sezonu Fallouta zapowiadają premierę zaplanowaną na 17 grudnia 2025 roku. Platforma streamingowa Prime Video pokaże wówczas pierwszy odcinek, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do lutego 2026 roku. Drugi sezon liczy osiem odcinków.

Zobacz także: Zwiastun 2. sezonu Fallouta

Fallout - plakaty i inne materiały z 2. sezonu

Plakaty bohaterów otwierają galerię. Widzimy na nich Lucy (Ella Purnell), Ghoula (Walton Goggins), Maximusa (Aaron Moten) oraz popularnego pieska. Wokół nich znajdują się charakterystyczne elementy związane z lokacją New Vegas, znaną z gier.

Fallout - plakat 2. sezonu

Fallout - plakat 2. sezonu
fot. Prime Video
Fallout - co wiemy o 2. sezonie?

W nowych odcinkach pojawi się jeszcze więcej ekscytujących elementów postapokaliptycznego świata  - między innymi organizacja Legion Cezara, bestie znane jako Szpony Śmierci, lokalizacja New Vegas oraz kultowe kasyno The Tops.

Showrunnerami 2. sezonu Fallouta są Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard i James Altman.

Przypomnijmy, że Fallout odniósł duży sukces i - podobnie jak The Last of Us - jest uznawany za jeden z najlepszych seriali opartych na grach.

Źródło: Prime Video

