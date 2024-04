Fallout - tak Walton Goggins przemieniał się w Ghula. Czy serial jest częścią uniwersum gry?

fot. Amazon

Debata dotycząca tego, czy nowy serial Prime Video może być kanoniczny, trwa już od jakiegoś czasu. Komplikował to fakt, że akcja produkcji rozgrywa się w roku 2296, czyli prawie dwa wieki po Wielkiej Wojnie z 2077, która zmieniła Ziemię w radioaktywne pustkowie. Jednak gra Fallout: New Vegas przedstawiała wydarzenia z 2281 roku. Daty sugerowały dwie opcje - aktorska adaptacja bądź New Vegas nie są częścią głównego wątku uniwersum. Todd Howard postanowił rozwiązać spór, ogłaszając, że w zasadzie oba tytuły są kanoniczne. Jednocześnie nic nie zostało przerobione na potrzeby serialu telewizyjnego. Zaznaczył to w wywiadzie dla IGN:

- Uważamy na porządek chronologiczny. W niektórych miejscach może wystąpić pewne zamieszanie. Jednak wszystko, co wydarzyło się w poprzednich grach, w tym w New Vegas, faktycznie miało miejsce. Jesteśmy bardzo ostrożni w tej kwestii. Wszystko, co mogę powiedzieć, to fakt, że mocniej je dokręcamy, ale bomby spadają tuż po wydarzeniach w grze.

Pamiętajmy również, że serial nie adaptuje konkretnego wątku z franczyzy, ale opowiada nową historię osadzoną w tym świecie.

Fallout - przemiana Waltona Gogginsa w Ghula

Niedługo po premierze serialu, Walton Goggins podzielił się klipem oraz zdjęciami zza kulis na swoim Instagramie. Tak aktor przygotowywał się na planie do roli Ghula - praca charakteryzatorów znów zachwyca. Zobaczcie sami.

Fallout - serial dostępny na platformie Amazon Prime Video.