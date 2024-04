Fallout - zaskakujący easter egg. Krzyki po drugiej stronie telefonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jak zawsze, gdy mamy do czynienia z produkcją na podstawie już istniejącego IP, w serialu Fallout pojawiło się wiele easter eggów. Swego czasu zrobiliśmy nawet galerię z samymi "smaczkami" ze zwiastuna. Ten drobny szczegół z 6. odcinka łatwo jednak przegapić, ponieważ trzeba zadzwonić pod podany numer telefonu, by przekonać się, że twórcy przygotowali dla fanów coś specjalnego. Zobaczcie sami.

Fallout - zaskakujący easter egg

W szóstym odcinku Fallouta widzimy przeszłość Coopera Howarda, nagrywającego reklamę dla Vault-Tec, w której przekonuje widzów, że warto kupić sobie miejsce w Krypcie. Na ekranie pojawia się numer 213-25-VAULT, pod który należy zadzwonić, by zarezerwować sobie pobyt.

Easter egg polega na tym, że dzwoniąc pod ten numer telefonu w prawdziwym życiu, przez kilka sekund słychać po drugiej stronie słuchawki szaleńcze krzyki, po czym połączenie się urywa. Zapewne jest to nawiązanie do tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Krypcie 4. Twórcy przewidzieli, że jakiś fan na pewno zadzwoni pod podany na ekranie numer, więc przygotowali się na tę ewentualność.

