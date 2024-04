Fallout - showrunnerzy o przemocy w serialu. Co przekroczyłoby granicę?

materiały prasowe

Wygląda na to, że najnowsza produkcja Prime Video jest hitem. Fallout zdobywa uznanie krytyków, a także widzów, którzy dostrzegają nawiązania do kultowej gry o tym samym tytule. Jest to dzieło, za którym stoi duet - Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner. Showrunnerzy udzielili wywiadu dla portalu The Hollywood Reporter, w którym odnieśli się do efektów wspólnej pracy. Poruszyli również temat przemocy, którą serial jest wypełniony. Co jednak było zbyt ekstremalne dla ekipy produkcyjnej?

Fallout - showrunnerzy o przemocy

Robertson-Dworet przyznała, że przemocy jest sporo - w końcu jest to adaptacja gry komputerowej, która nie stroni od brutalniejszych elementów. Powiedziała jednak, gdzie leżała granica w pokazywaniu ich.

Quentina Tarantino - Chcieliśmy, aby przemoc była bardzo intensywna i w stylu. Zatem wszystko, co wydawało się zbyt realne.. to była granica, której nie przekroczyliśmy. Jest to adaptacja brutalnej gry wideo. Przemoc jest kluczową częścią gry i mitologią tego, czym jest ten świat. Ale chcemy, żeby to istniało w innym wymiarze. To zostało celowo przerysowane. Nie przedstawia przemocy naszego świata.

