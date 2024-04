Elder Scrolls - Todd Howard komentuje możliwość adaptacji gry. Fani po sukcesie Fallouta chcą więcej

fot. Bethesda

Reklama

Po premierze Fallouta widzowie znów zaczęli wierzyć w to, że można stworzyć dobre adaptacje gier, szczególnie biorąc także pod uwagę zeszłoroczny sukces The Last of Us. Nic dziwnego, że zaczęły pojawiać się pytania o kolejne seriale aktorskie, a wśród nich najczęściej padał tytuł serii The Elder Scrolls od Bethesdy.

Todd Howard komentuje możliwość adaptacji gry Elder Scrolls

Todd Howard, który jest kluczowym producentem w Bethesdzie, wyreżyserował Fallouta 3 i Fallouta 4, a także jest producentem wykonawczym serialu Fallout, wypowiedział się na temat tego, czy w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych adaptacji gier studia. W rozmowie z IGN powiedział:

[...] Naprawdę myślę, że wyszliśmy z założenia: "Uważamy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, więc będziemy mogli wykonać wysokiej jakości robotę". [Fallout] nie był robiony na siłę. To był owoc naturalnej pracy; "Hej, myślę, że to brzmi naprawdę fajnie" zamiast "Musimy zrobić ten serial". To drugie nigdy nie było naszym podejściem. Na razie nie pracujemy nad niczym innym. Wszyscy pytają - na przykład - o Elder Scrolls, a ja stale odpowiadam, że nad tym też nie. I prawdopodobnie się to nie zmieni. Nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ale Fallout był jednym z najprzyjemniejszych projektów, nad jakimi kiedykolwiek pracowałem. Wszyscy w studiu tak to widzimy.

Wygląda więc na to, że jak na razie nie ma w planach aktorskiej adaptacji gier Elder Scrolls. Ze słów Todda Howarda wynika, że Fallout był owocem pasji, a nie odgórnie zleconym projektem, a twórcy nie zamierzają zmienić podejścia i zrobić coś tylko dlatego, że jest na to popyt.

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

Zapraszamy też do zapoznania się z najlepszymi grami RPG według naszej Redakcji.

50. Final Fantasy

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Star Wars: Knights of the Old Republic