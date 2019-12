Fan Gwiezdnych wojen zbudował odrzutową replikę śmigacza X-34

Colin Furze to jeden z tych fanów Gwiezdnych wojen, którzy nie zadowalają się filmowymi zabawkami sprzedawanymi na masową skalę i na własną rękę projektują gadżety nawiązujące do ulubionej sagi. Furz postanowił pójść na całość i zaprosił do współpracy przy nietypowym projekcie przedstawicieli platformy eBay. Wynalazcy udało się przekonać serwis do sfinansowania budowy pełnowymiarowej repliki ścigacza X-34.

Pojazd ten mogliśmy podziwiać na wielkim ekranie już w 1977 roku, to z niego korzystał Luke Skywalker podczas przemieszczania się po Tatooine w Nowej nadziei. Wynalazca stwierdził, że replika nie może mieć nadwozia, które będzie jedynie atrapą, dlatego wyposażył pojazd w pełni funkcjonalne silniki odrzutowe, których działanie można podziwiać na poniższym filmie:

Niestety, choć replikę zbudowano przy współpracy z eBay, pojazd z pewnością nie trafi do regularnej sprzedaży w serwisie, to tylko pięknie przygotowana akcja marketingowa zachęcająca do zakupu gadżetów z franczyzy Gwiezdnych wojen. Ale przy tej okazji warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy gwiezdnowojenny projekt zrealizowany przez Furze. Wynalazca zbudował już pełnowymiarową replikę TIE Fightera oraz domek dla dzieci w kształcie AT-ACT. Więcej niesamowitych maszyn wynalazcy można znaleźć na jego youtube'owym kanale.