Fani Kronik Seinfelda zirytowani zmianą formatu obrazu przez Netflixa

fot. materiały prasowe

Zanim w naszych salonach zagościły cienkie, wielkoekranowe OLED-y czy QLED-y, na półkach telewizyjnych gościły toporne, kilkudziesięciokilowe odbiorniki kineskopowe. Jednak to nie rozmiar w głównej mierze odróżniał je od sprzętów, z których korzystamy obecnie, a format obrazu. Zanim nastała era panoramicznych treści 16:9, na rynku królował format 4:3. Premiera Kronik Seinfelda w Netfliksie unaoczniła problem związany z tym przeskokiem technologicznym.

Choć debiut wszystkich 180 odcinków lubianego serialu w bibliotece serwisu powinien budzić radość fanów tej produkcji, spotkał się z dość chłodnym przyjęciem. Wszystko z powodu przystosowania Kronik Seinfelda do wyświetlania w formacie 16:9. Aby serial wypełnił całą powierzchnię współczesnych telewizorów, dystrybutor przyciął oryginalny kadr. Sama procedura takiego modyfikowania treści sprzed lat nie jest niczym nadzwyczajnym, od dawna w ten sposób przystosowuje się starsze produkcje do pokazywania w panoramicznej wersji.

Jak jednak zauważyli fani serialu, taki proceder może zauważalnie wypaczyć odbiór treści, co dobitnie rzuca się w oczy w przypadku odcinka The Pothole z 8 sezonu. Z powodu przycięcia kadru tytułowa dziura nie zmieściła się w jednym z kluczowych ujęć, przez co George krzyczy na coś, czego widz w pierwszym momencie po prostu nie widzi. Dziurę zobaczymy co prawda w kolejnej scenie, jednak niesmak pozostał. Przeformatowanie obrazu wymusiło usunięcie jednego z istotnych elementów danej kadru.

Nie po raz pierwszy słyszymy o problemach związanych z wyświetlaniem produkcji 4:3 w nowej, zremasterowanej wersji 16:9. Równie głośno zrobiło się m.in. wokół serialu Simpsonowie, którego pierwsze sezony w serwisie Disney+ również zostały przycięte do panoramicznej odsłony. W odpowiedzi na krytykę ze strony odbiorców włodarze serwisu postanowili wrzucić do Disney+ dwie wersje Simpsonów, aby każdy sam wybrał, czy woli rozciągnąć serial na całą powierzchnię matrycy kosztem usunięcia części kadru, czy pokazać serial w oryginalnym formacie ale z czarnymi pasami po bokach.