Tak mogły wyglądać moce Reeda Richardsa w Fantastycznej 4. Spadochron i elastyczne kung-fu

Jeden z artystów, który przygotowywał storyboardy i szkice koncepcyjne do Fantastycznej 4 od Marvel Studios podzielił się pracami, które pokazują kreatywne zastosowanie mocy rozciągania Reeda Richardsa. Podobają Wam się bardziej niż to, co pokazał film?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Fantastyczna 4: Pierws... 
szkice koncepcyjne reed richards
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Marvel
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki jest najlepiej ocenionym filmem o Pierwszej Rodzinie Marvela, a także tym, który zarobił najwięcej w światowym box office. To jednak za mało, żeby zadowolić Marvel Studios, które w ostatnim czasie zaliczało jedną wtopę finansową po drugiej. Przed premierą filmu wielu fanów miało pewne specyficzne obawy. Ms Marvel w komiksach korzystała z podobnych mocy, co Mr. Fantastic, ale w MCU je zmieniono. To prowadziło do obaw, że postać Pedro Pascala również może być ich pozbawiona lub efekty specjalne nie będą się prezentowały najlepiej. Te wątpliwości ostatecznie rozwiała finalna wersja filmu Matta Shakmana, ale nowe wideo pokazuje kreatywne zastosowanie mocy, którego w produkcji Marvela nie zobaczyliśmy.

Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

Swoimi szkicami koncepcyjnymi podzielił się Rodney Fuentebella. Za pośrednictwem Instagrama pokazał, jak jeszcze Mr. Fantastic mógł używać swoich mocy. W akcji widzimy m.in. zrobienie spadochronu z własnego ciała czy bardziej kreatywne walki wręcz. Jak Wam się podoba wizja tego artysty?

Kim jest Reed Richards? Fakty i ciekawostki

10. Marvel-1

To Reed Richards skonstruował rakietę, którą Fantastyczna 4 poleciała w przestrzeń kosmiczną i otrzymała swoje specjalne umiejętności. Warto dodać, że zrobił to jeszcze w erze, w której satelity dopiero zaczynały swój żywot. To tylko podkreśla, jak genialnym jest naukowcem.

10. Marvel-1
fot. Marvel Comics
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Fantastyczna 4: Pierws... 
szkice koncepcyjne reed richards
Powiązane filmy

7,3

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi
Powiązane osoby

