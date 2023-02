Fantastyczna Czwórka - budowanie obsady filmu zacznie się od tej postaci. Reed Richards i Sue Storm rodzicami?

Marvel

W ostatnim czasie w sieci pojawia się wiele niepotwierdzonych doniesień castingowych na temat filmu Fantastyczna czwórka. Większość z nich dotyczy postaci Reeda Richardsa; wszystko wskazuje na to, że portretujący herosa w produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu, John Krasinski, nie będzie związany w MCU z tą rolą na dłużej. Według spekulacji największe szanse na zagranie Mr. Fantastica z Ziemi-616 w chwili obecnej mają Adam Driver, Penn Badgley i Diego Luna. Teraz możemy jednak zapoznać się z kolejnymi, zaskakującymi rewelacjami w kwestii rzeczonej odsłony Kinowego Uniwersum Marvela.

Jak donosi świetnie poinformowany w świecie kina i telewizji Justin Kroll z serwisu Deadline, casting do Fantastycznej Czwórki ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Co ciekawe, w pierwszej kolejności poszukiwana będzie aktorka, która wcieli się w rolę Sue Storm aka Niewidzialnej Kobiety - to o tyle niespodziewane, że w poprzednich filmach o tej grupie herosów proces castingowy rozpoczynał się od obsadzenia lidera drużyny herosów, Reeda Richardsa.

Na tym jednak nie koniec. Również uznawany za pewne źródło Jeff Sneider z portalu Collider raportuje, że według jego informacji Richards i Storm od początku swojej obecności w MCU mają zostać ukazani jako rodzice. Siłą rzeczy więc do ich ról poszukiwani będą nieco starsi aktorzy, najprawdopodobniej znajdujący się w przedziale wiekowym 30-35 lat. Przypomnijmy, że w komiksach dziećmi tej pary byli Valeria i Franklin - w przyjściu na świat pierwszej z nich pomagał sam Doktor Doom, natomiast drugi jest uznawany za jedną z najpotężniejszych postaci całego uniwersum Marvela.

Fantastyczna Czwórka - kto może zagrać w filmie? Oto nasi kandydaci do ról

Reed Richards - Sam Heughan

Film Fantastyczna Czwórka ma wejść na ekrany kin 14 lutego 2025 roku.