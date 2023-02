Thunderbolts - kto liderem grupy w MCU? Kevin Feige zapowiada The Marvels

Marvel

Kevin Feige w rozmowie z EW.com został zapytany o Thunderbolts, czyli jeden z filmów 5. fazy MCU, która może być czymś w rodzaju odpowiedzi na Legion samobójców. To jest bowiem grupa złożona z antybohaterów i złoczyńców. Kto będzie jej liderem i przywódcą?

Thunderbolts - Bucky i jego rola

Kevin Feige otwarcie potwierdza, że Bucky grany przez Sebastiana Stana będzie przywódcą grupy Thunderbolts. Dodał, że nikt z członków tej ekipy nie uważa się za bohatera i jego zdaniem żaden z nich nim nie jest. Postacie są już znane w MCU, więc cała fabuła ma być zbudowana wokół nich.

Thunderbolts - premiera w 2024 roku.

The Marvels - Kevin Feige zapowiada

W tym samym wywiadzie poruszył też kwestię The Marvels. Tłumaczy, że historia rozwija się fabularnie od punktu wyjścia, jakim jest Kapitan Marvel i będzie osadzona w kosmicznej części uniwersum. Zapowiada, że fani komiksów rozpoznają w filmie elementy z wątku wojny Kree ze Skrullami. Dodje też, że bezapelacyjnie Ms. Marvel kradnie ten film i go nie oddaje. Porównuje ją trochę do Spider-Mana, bo podobnie jak on, ona nie może uwierzyć, że jest z tym superbohaterami i z nimi współpracuje.

The Marvels - premiera w lipcu 2023 roku.