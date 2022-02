Fantastyczna Czwórka - aktor z filmów Foxa daje radę twórcom z MCU na temat rebootu

fot. 20th Century Fox

Marvel Studios pracuje nad widowiskiem Fantastyczna czwórka. Warto zaznaczyć, że poprzednie próby adaptacji komiksów o najbardziej znanej rodzinie Domu Pomysłów nie skończyły się dobrze. Michael Chiklis, który wcielił się w rolę Bena Grimma/Rzeczy w dwóch filmach z 2005 i 2007 roku udzielił wywiadu portalowi Screen Rant, w którym postanowił dać rady twórcom z Marvel Studios na temat nowego filmu.

Na początku stwierdził żartobliwie, że przede wszystkim powinni użyć CGI, nawiązując do swojej charakteryzacji z filmu. Jednak potem stwierdził, że Fantastyczna Czwórka nigdy nie miała być mroczna i ponura, ponieważ to nie jest Mroczny Rycerz. To po prostu słodka rodzina. Dlatego nie można iść z historią w hardcore'owe, mroczne tony, ponieważ to się nie uda.

Szczegóły fabuły nowego filmu są trzymane w tajemnicy. Jak na razie nie wiadomo również nic na temat obsady. Reżyserem produkcji jest Jon Watts.

