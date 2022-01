Fantastyczna czwórka - Jon Watts nadal jest reżyserem filmu MCU?

fot. Marvel

Jon Watts, reżyser widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu, został wybrany przez Marvel Studios do nakręcenia produkcji Fantastyczna czwórka. Jednak w poniedziałek, 10 stycznia, do sieci trafiła wiadomość, że twórca będzie producentem horroru Oszukać przeznaczenie 6, czyli kolejnej części popularnej serii.

Dlatego wielu fanów zaczęło zastanawiać się czy Watts jest nadal zaangażowany w Fantastyczną czwórkę. Według portalu Variety widowisko o bohaterach Marvela ma być kolejnym projektem reżysera.

Marvel

Jak na razie szczegóły fabuły, data premiery ani obsada produkcji nie są znane. Jednak wiadomość, że Fantastyczna czwórka jest kolejnym projektem Wattsa potwierdza, że zaawansowane prace nad projektem powinny ruszyć już niedługo. Być może już trwają castingi do ról w widowisku.

Najnowszy film Wattsa, czyli wspomniany Spider-Man: Bez drogi do domu jest prawdziwym światowym hitem, nie tylko na obecne pandemiczne standardy. Obecnie produkcja na całym świecie zarobiła już ponad 1,5 mln dolarów.

