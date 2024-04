Fantastyczna Czwórka - oryginalny Silver Surfer też się pojawi? Żeńska wersja postaci już jest

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W filmie Fantastyczna czwórka pojawi się Shalla-Bal, znana z komiksów żeńska wersja Silver Surfera. Tę postać zagra Julia Garner, którą doskonale znamy z serialu Ozark. Gdy ta informacja trafiła do sieci, wiele osób zaczęło krytykować wybór kobiecej postaci żeńskiej i znów padła popularna w tej grupie nazwa uniwersum "mSHEu", w której C od Cinematic (kinowego) zmieniają na She (czyli ona). Jest pewna grupa głośnych odbiorców, która w popkulturze krytykuje wszystko, co robią twórcy, gdy wprowadzają na ekrany postacie kobiece. Oczywiście oni chcieli zobaczyć w filmie Fantastyczna Czwórka oryginalnego Silver Surfera. Wygląda na to, że ich oburzenie było przedwczesne i on się pojawi.

Fantastyczna Czwórka - oryginalny Silver Surfer się pojawi

Jak donosi Daniel Richtman na podstawie swoich niezawodnych źródeł, Norrin Radd, czyli oryginalny Silver Surfer z komiksów również ma pojawić się na ekranie. Nie wiadomo jednak, jaką ma mieć rolę i czy jest obsadzony.

Wygląda na to, że narzekania LaKeitha Stanfielda po castingu Julii Garner mogą to potwierdzać, bo aktor myślał, że to on zagra Silver Surfera. Tym samym potwierdził, że były castingi również do Norrina Radda. Stanfield potem skasował swój post w mediach społecznościowych. Nie wiadomo, czy to on został obsadzony, ale usunięcie postu może dodawać prawdy plotce.

Shalla-Bal w komiksach

Fantastyczna Czwórka - zdjęcia na planie ruszą niedługo. Premiera w 2025 roku.