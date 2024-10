Harrison Ford w obronie Kinowego Uniwersum Marvela. Podważa istnienie "gwiazd filmowych"

fot. materiały prasowe

Harrison Ford od lat słynął z dość specyficznego poczucia humoru, które mogłoby mylnie przedstawiać go jako niemiłego człowieka. Łączy się to z faktem jego niechęci do niektórych ról, które odgrywał, na przykład Hana Solo. Wydawałoby się, że byłoby mu również blisko do wszystkich krytyków MCU, a tych w ostatnich latach pojawiło się całe mnóstwo. Harrison Ford stanął jednak murem w obronie Kinowego Uniwersum Marvela, gdy zapytano go o przemyślenia z dołączenia do tej franczyzy przy okazji Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

To uniwersum Marvela, a ja tu jestem tylko "na weekend". Przypływam i odpływam. Tak samo rozumiem, dlaczego te filmy podobają się teraz, jak i podobały się te, które robiliśmy w latach 80. i 90. Nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii. Rzeczy się zmieniają, przekształcają i życie płynie dalej. To głupie, żeby siedzieć, żałować tej zmiany i w niej nie uczestniczyć. Ja biorę udział w nowej części biznesu, która moim zdaniem produkowała już ciekawe doświadczenia dla publiczności. Mi się to podoba.

Zapytano go również o komentarz w sprawie słów Quentina Tarantino, który zarzucał MCU, że w kinie nie ma już gwiazd filmowych przez jego istnienie, bo aktorzy są zbyt mocno utożsamiani z herosami, w których się wcielają. Harrison Ford odpowiedział:

Nie sądzę, że powinno się zastanawiać nad istnieniem gwiazd filmowych. Każdego dnia wschodzi jakaś wspaniała, aktorska gwiazda. Nie chodzi o to, żeby każdy był celebrytą. Jeśli filmy będą potrzebowały gwiazd, to je znajdą. Nigdy, ku***, nie rozumiałem bycia "gwiazdą filmową". Jestem aktorem. Ja opowiadam historie. Jestem tylko częścią grupy, która współpracuje przy opowiadaniu historii. Jestem asystentem narratora, oto kim jestem.

