Fantastyczna Czwórka - poznaliśmy nazwisko reżysera? Pracował już w MCU

Marvel Studios jest w trakcie przygotowań do stworzenia filmu o Pierwszej rodzinie Marvela, która po raz pierwszy pojawi się na dużym ekranie w ramach łączonego uniwersum. Wcześniej za reżyserię miał być odpowiedzialny Jon Watts, ale ze względu na chęć odpoczynku od projektów superbohaterskich, polubownie rozwiązał kontrakt ze studiem. Od tamtego czasu dużo spekulowało się na temat następców i pojawiały się między innymi kandydatury Johna Krasinskiego i Stevena Spielberga. Portal The Direct podaje jednak, że będzie to Matt Shakman.

Pamiętajmy jednak, że nie jest to jeszcze źródło o takiej renomie jak Variety, Deadline i The Hollywood Reporter, więc jeśli tylko te źródła potwierdzą informacje, wspomnimy o tym w aktualizacji. Na ten moment musimy więc traktować te informacje w kategoriach plotki. Ewentualne potwierdzenie ze strony Marvel Studios powinno nastąpić 10 września podczas D23 Expo.

Shakman pokazał się z dobrej strony przy serialu WandaVision, pokazując w konwencji sitcomu perypetie niezwykłej rodziny. Wydaje się zatem, że kolejny krok w pokazaniu Fantastycznej Czwórki na dużym ekranie jest naturalny. Będzie to dla niego na pewno olbrzymia szansa, bo do tej pory zajmował się głównie serialami - Fargo, Sukcesja, Gra o tron, a nawet U nas w Filadelfii. Reżyser niedługo ma za to reżyserować czwartą część Star Treka oraz serial Godzilla and the Titans od Apple'a.

Film o Fantastycznej Czwórce trafi do kin 8 listopada 2024 roku.