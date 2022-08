Syn Hulka nadciąga do MCU? Mecenas She-Hulk mogła to właśnie zapowiedzieć

Marvel

W sieci od miesięcy pojawiają się spekulacje na temat tego, że w ramach MCU już niebawem zadebiutuje komiksowy syn Hulka, Skaar - według ostatnich doniesień mielibyśmy go zobaczyć w serialu Mecenas She-Hulk. Teraz interesującą teorię w tej sprawie przedstawia serwis The Direct; zdaniem dziennikarzy portalu już w pierwszej odsłonie najnowszej serii Marvel Studios mogliśmy zobaczyć zapowiedź wejścia Skaara do projektu.

W otwarciu Mecenas She-Hulk pokazano więc scenę, w trakcie której naprzeciw auta, którym podróżują Bruce Banner i Jennifer Walters, zatrzymuje się statek z planety Sakaar - zarządcą tej lokacji był Grandmaster, natomiast Zielony Goliat spędził na niej całe 2 lata. W ocenie Bannera kosmiczny pojazd "próbował przekazać wiadomość", do której "sedna" Bruce będzie chciał w przyszłości dotrzeć. The Direct spekuluje, że ta sekwencja wcale nie była przypadkowa.

Dziennikarze podkreślają, że od momentu, gdy w 2019 roku prezes Marvel Studios, Kevin Feige, objął jednocześnie stanowisko dyrektora kreatywnego Domu Pomysłów, dochodzi do coraz większej synergii pomiędzy filmami i serialami a komiksami. Ostatnimi przykładami na tym polu są powieści graficzne, które miały przygotować czytelników na zapoznanie się z Jane Foster w roli Potężnej Thor czy zapowiedziana już kilka miesięcy temu kontynuacja eventu Tajna Inwazja, która na amerykańskim rynku zadebiutuje w okolicach premiery serialu Disney+ o tym samym tytule.

The Direct zauważa więc, że w listopadzie w Stanach Zjednoczonych ukaże się rozpisana na 5 części miniseria komiksowa Planet Hulk: Worldbreaker, sequel słynnej Planety Hulka. W tej opowieści scenarzysta oryginału, Greg Pak, zgłębi alternatywne scenariusze dla rozwoju planety Sakaar, a akcja ma rozgrywać się w odległej o tysiące lat przyszłości.

Autorzy teorii spekulują, że rzeczona miniseria będzie przygotowywać odbiorców MCU na ekranowy powrót Hulka na Sakaar, a zapoczątkowany w premierowym odcinku Mecenas She-Hulk wątek statku zostanie rozwinięty. Nie jest wykluczone, że gdy Zielony Goliat był na tej planecie ostatnio, spłodził wówczas syna - taki obrót spraw otwierałby drzwi do wprowadzenia Skaara do Kinowego Uniwersum Marvela.

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o powyższej teorii.

MCU - najpotężniejsze postacie 4. fazy

25. Vision – w serialu „WandaVision” zobaczyliśmy dwie jego wersje: tę stworzoną z energii chaosu przez Wandę Maximoff oraz tzw. „białą” inkarnację herosa, działającą jako żywa broń S.W.O.R.D.; wydaje się, że podstawowa wersja postaci posiadała wszystkie moce charakterystyczne dla ukazanego wcześniej Visiona, w tym nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość, zdolność latania, długowieczność, tworzenie pól siłowych i wiązek energii czy przejmowanie kontroli nad siecią informatyczną.