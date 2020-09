Fantastyczne zwierzęta 3 - zdjęcia do filmu ruszyły. Eddie Redmayne opowiada o pracy na planie

fot. materiały prasowe

Fantastyczne zwierzęta 3 jest kolejnym filmem, którego produkcja ruszyła pomimo pandemii koronawirusa. Zdjęcia do kontynuacji Fantastycznych zwierząt, jak twierdzi wcielający się w jedną z głównych ról Eddie Redmayne, rozpoczęto już na początku września w Londynie.



Oczywiście prace na planie filmu odbywają się w zgodzie z protokołami i z wszelkimi wytycznymi, mającymi na celu ochronę zdrowia ekipy oraz obsady. Eddie Redmayne zdradził, jak wygląda kręcenie Fantastycznych zwierząt 3 w nowej rzeczywistości. Jak się jednak okazuje, zasady bezpieczeństwa nie mają większego wpływu na sam proces powstawania filmu.

To całkowicie nowa normalność: częste przeprowadzanie testów, maseczki. Zastanawiałem się, czy maseczki mogą mieć w jakikolwiek sposób wpływ na kreatywność. Rozważałem, czy jako ludzie potrzebujemy interakcji, by mogło między nami zaiskrzyć. Mogę Was jednak uspokoić, że teraz to inny proces, lecz nadal czuć, że praca wre i dajemy z siebie wszystko.

Światowa premiera filmu Fantastyczne zwierzęta 3 została zaplanowana na 12 listopada 2021.