Far Cry 6 - informacje o grze wyciekły do sieci. Jest też data premiery

Far Cry 6 to jedna z gier, o których usłyszymy w trakcie wydarzenia Ubisoft Forward. Już teraz do sieci trafiło jednak całkiem sporo informacji na temat tej produkcji. Pochodzą one z karty produktu w PlayStation Store, która została przedwcześnie opublikowana. Wszystkie dane zostały już usunięte, ale w sieci, jak zwykle bywa w takich sytuacjach, nic nie ginie.

Miejscem akcji Far Cry 6 będzie fikcyjne państwo Yara, inspirowane Kubą. Głównym antagonistą jest dyktator Anton Castillo, w którego wcieli się Giancarlo Esposito, aktor znany m.in. z roli w serialu Breaking Bad. Działania mężczyzny doprowadzą do wybuchu rewolucji, której jednym z uczestników będzie postać gracza - Dani Rojas. Płeć bohatera lub bohaterki nie została sprecyzowana, możliwe, że będzie możliwość jej wyboru na początku przygody. Grafika promocyjna sugeruje też, że istotną rolę w fabule może odegrać Diego - syn dyktatora.

Poznaliśmy również kilka informacji na temat rozgrywki. Gra ma zaoferować największy otwarty świat w historii serii, powrócą też pojazdy, zróżnicowane bronie i możliwość zabawy w kooperacji.

fot. Ubisoft

Far Cry 6 ma zadebiutować 18 lutego 2021 roku. Produkcja Ubisoftu trafi na obecną generację konsol, ale przy opisie wersji PS4 wspomniano o możliwości darmowej aktualizacji do PS5. Prawdopodobnie podobną opcję będą mieć też posiadacze sprzętów Microsoftu.